Parité: la Cour d'Appel de Dakar ordonne la reprise des élections des adjoints aux mairies dans 5 communes

La ville de Dakar et cinq (5) autres communes de la région vont devoir reprendre les élections de leurs bureaux respectifs pour non-respect de la parité. La Cour d'Appel a statué mardi sur les 21 recours introduits en la matière. La loi impose l'alternance des sexes au sein des conseils territoriaux, leur bureau et leurs commissions.



Sur la vingtaine de recours introduite contre six communes, la Cour d'Appel a annulé tous les procès verbaux des installations complémentaires des bureaux des communes concernées, exception faite pour la commune de Dakar Plateau où la reprise se fera à partir du 3e adjoint au maire.



Les conseils municipaux concernés ont un délai d'un mois pour reprendre l'élection des bureaux.



A souligner que les recours ont été introduits avec l'encadrement du réseau de veille et d'alerte pour le respect effectif de la parité (Rnva). Amnesty International et l'avocate Ndeye Fatou Touré, membre de l'Association des juristes du Sénégal ont également appuyé les recours.