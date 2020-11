Parquet de Dakar: Serigne Bassirou Gueye serait sur siège éjectable

Il a échappé à un limogeage en 2014. Mais cette fois, le procureur de la République de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, peut faire ses valises, selon nos confrères de Walfadjri.



Après 8 années passées à la tête du parquet de Dakar où il bat tous les records en termes de longévité, la perspective de son départ est désormais à l’ordre du jour. Celui-ci est, semble-t-il, précipité par le limogeage de Mimi Touré qui l’avait fait nommer et dont il fut l’ancien conseiller technique n°1. «Serigne Bass», on s’en souvient, avait fraîchement quitté le ministère de la Justice pour occuper le banc du Ministère public, en remplacement de l’ex-procureur Ousmane Diagne affecté au Parquet général près la Cour suprême.



Dans les coulisses du Palais de justice, on raconte que même après le départ de Mimi de la Chancellerie pour la Primature, le chef du parquet de Dakar continuait de rendre compte à la Dame, en lieu et place de Sidiki Kaba. Ce dernier s’est maintes fois offusqué . Il s’insurgeait du fait qu’il n’était pas au courant de certains dossiers que Mimi lui soufflait à l’oreille, alors qu’il était en son temps le patron du procureur. Il aura fallu l’arbitrage du président de la République, Macky Sall, himself, pour couper le cordon entre lui et son ex-patronne et remettre les choses à l’endroit.



Dans les couloirs du ministère de la Justice, plusieurs noms de «parquetiers de carrière» circulent quant au remplaçant du Proc’ de Dakar.



Propulsé au devant de la scène médiatique par l’affaire Aïda Ndiongue, le maître des poursuites s’est distingué dans plusieurs dossiers politiques. Il a notamment acté l’arrestation de 45 « détenus politiques» et activistes et la convocation de 15 journalistes, entre 2013 et 2020.