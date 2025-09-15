Parquet financier : Aliou Sall, frère de l’ancien Président Macky, sous le coup d’une information judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte contre Aliou Sall, frère de l'ancien président de la République, Macky Sall, et confiée au juge du 3e cabinet financier. Cette action fait suite, d'après le journal Libération, à une enquête de la Centif (Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières) réalisée à la demande du parquet financier début août 2025.



L'affaire serait liée à des dossiers impliquant le vendeur de véhicules Mahmadane Sarr, où le nom d'Aliou Sall est apparu.