Parrainage : Amsatou Sow Sidibé recalée

La présidente du parti "Car leneen", Amsatou Sow Sidibé n'a réussi test du parrainage. Son mandataire Youssouph Diallo a fait savoir ce dimanche que les 7 sages du Conseil constitutionnel ont relevé des manquements sans préciser le nombre de rejet, sur un total de plus de 59.000 signatures déposées.



"On a procédé à la vérification des signatures de parrainage comme toutes les autres formations politiques. On ne s'attendait pas à grand chose étant donné que les modalités n'ont pas été définies au préalable. On nous a fait des reproches sur un dépôt de 59.539 signatures", a dit M. Diallo sans préciser le nombre de rejets.



Toutefois, le mandataire affirme qu'ils ont suffisamment de stocks pour compléter le nombre de signatures, qualifiant cette vérification de "farce". Il également dénoncé plusieurs manquements sur le plan technique. "Il y a que le vote qui est secret. Tout le reste doit être à la disposition des gens et cela garantit la crédibilité de l'élection, a-t-il conclu.