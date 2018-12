Parrainage: Le Parti démocratique sénégalais collecte plus de 300.000 signatures pour Karim Wade

Le Secrétaire adjoint aux élections du Parti démocratique sénégalais (Pds), Maguette Sy annonce la collecte de plus de 300.000 signatures pour leur candidat Karim Wade dont sa caution a été déposée vendredi, alors que sa candidature n'est pas encore validée, à trois mois de l'élection présidentielle.du 24 février 2019 au Sénégal.



"Le Coordonnateur Omar Sarr a déposé la caution et à partir de mardi 11 décembre, nous allons déposer nos dossiers de parrainages qui complètent le dossier de candidature. Nous sommes à plus de 300.000 signatures et nous allons pas dire comme d'autres (le pouvoir) qui ont parlé de 2 millions de signatures, car c'est aberrant", estime Maguette Sy.



Bien que la candidature de Karim Wade soit encore hypothéquée, le Secrétaire adjoint aux élections du Parti démocratique sénégalais se veut confiant. "On n'arrête pas la mer avec ses bras.Pour le moment nous n'envisageons pas et nous n'admettons pas le rejet de la candidature de Karim Meissa Wade. Si Macky Sall décide de ne pas laisser Karim aller aux élections, il appartient au peuple d'en prendre acte", lance-t-il, au micro de Rfm.