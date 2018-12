Parrainage : Pape Ciré Dia collecte plus de 100.000 signatures pour Macky Sall

Le Directeur général de la poste à Thiès, Pape Ciré Dia, a collecté 104.580 signatures pour le parrainage du candidat de la coalition présidentielle Macky Sall qu’il a remises à Ousmane Tanor Dieng, tous les deux déterminés pour la réélection du chef de l’Etat en 2019.



« Nous sommes venus vous remettre les signatures qu’on a eu à collecter, parce que j’ai fait un parrainage au niveau national pour notre candidat le président Macky Sall. On a collecté 104.580 signatures dont 81.690 dans la région de Thiès et 22.890 dans les autres régions », a dit Pape Ciré Dia.



Vous ne pouvez pas imaginer ma joie pour ce que vous avez fait non seulement dans la région de Thiès, mais au niveau national, a réagi Tanor Dieng, délégué régional du Pôle de parrainage de Macky Sall, avant de remercier le Dg de la poste.