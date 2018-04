Parrainage et Présidentielle 2019 : "Y'en a marre" prend position

Le mouvement "Y'en a marre", qui a un peu disparu des débats socio-politiques ces derniers temps a décidé de sortir de son mutisme pour s'exprimer sur la Présidentielle de 2019.

Fadel Barro et ses camarades ont donné rendez-vous aux journalistes ce mercredi après midi à leur siège sis aux Parcelles Assainies. Si certains médias avancent que le mouvement citoyen va se prononcer sur le projet de loi sur le parrainage, qui doit prochainement passer devant les députés à l'Assemblée nationale, d'autres indiquent "Y'en a marre" va éviter de prendre position en déclinant une feuille de route en perspective de la prochaine élection présidentielle, dans le but d'inviter les populations à aller s'inscrire sur les listes électorales ou aller retirer leur cartes qui sont en souffrances dans les préfectures et autres lieux indiqués.