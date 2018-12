Parrainage: le Conseil constitutionnel annonce la mise en place du dispositif de vérification

Le Conseil constitutionnel a annoncé la mise en place du dispositif de vérification des parrainages et va faire la démonstration au cours d'une réunion le lundi 10 décembre à son siège aux Almadies à partir de 15H00, en présence de membres de la société civile, d'experts du monde universitaire, de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et d'ingénieurs de l'Agence de l'informatique de l'Etat.



A cette occasion, le Conseil constitutionnel invite le responsable de l'Ong Moundiaye Cissé, à prendre part à cette rencontre du fait de son attachement à l'Etat de droit et à la démocratie.



Le Conseil constitutionnel a désormais l'obligation de contrôler, de statuer sur la recevabilité des candidature à l'élection présidentielle, des liste de parrainages de l'ensemble des candidats, d'après la loi n°2018-22 du 04 juillet portant Code électoral.