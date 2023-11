Parrainages: Bougane lance les "Open Press Tour 2024" et promet l'enfer à BBY

Le chef de file de la Coalition Gueum Sa Bopp, M. Bougane Guèye Dany, annonce une tournée imminente et révèle sa nouvelle initiative intitulée : « Open Press Tours Bougane 2024 ». Pour Bougane Guèye Dany, l’objectif de cette tournée est de parcourir plusieurs localités du Sénégal dès vendredi prochain afin de partager sa vision politique ainsi que son programme.



Il s’agira également de dévoiler un impressionnant total de 460 000 parrainages collecté jusqu’à la semaine dernière, l’opposition détecte une nouvelle menace au sein de Benno, la Coalition présidentielle, qui manifeste sa réticence face aux tournées de l’opposition.



Face à une coalition présidentielle plongée dans l’incertitude, fragilisée par des dissensions internes, la nouvelle annoncée par le camp de Bougane Guèye Dany, concernant la collecte de 459 860 parrainages, était déjà un avertissement retentissant. Mais voilà qu’une autre alarme se fait entendre.



Le leader de Gueum Sa Bopp fera son retour sur le terrain à partir du vendredi prochain avec un programme intitulé « Open Press Tours Bougane 2024 ». Bougane Guèye, le chef de file de la coalition Gueum Sa Bopp, entamera une tournée de trois jours. Il visitera plusieurs localités du Sénégal dès le vendredi 24 novembre 2024. Le programme prévoit la présence de Bougane dans les communes de Kouthiaba, Bamba Thialene, Kahene, Mereto et Malem Niani, ainsi que dans les départements de Koumpentoum, Koar, Kothiary et Goudiry pour des visites et des échanges.



Dans le cadre de ces « Open Press », l’objectif est de se familiariser avec les réalités vécues par les populations et de discuter des solutions envisagées, tout en présentant le programme présidentiel de Gueum Sa Bopp. Ces visites sont programmées afin de revitaliser les troupes déjà présentes sur le terrain depuis le début des parrainages comme à Tambacounda.



En ce qui concerne les parrainages, la coalition de Bougane Guèye Dany n’a pas lésiné sur les moyens logistiques, mobilisant plus de 20 voitures L200 et 2700 facilitateurs. Cette initiative constitue une menace probablement détectée par Benno, le camp présidentiel, qui est accusé de vouloir constamment semer des obstacles sur le chemin de ses adversaires.



Dans le cadre de son programme, Bougane Guèye Dany, le leader de Gueum Sa Bopp, envisage également de rencontrer les responsables de la coalition et de renouer les échanges avec les populations locales.



Une stratégie qui semble porter ses fruits...

Selon le programme, le samedi 25 novembre 2023, le leader de la coalition Gueum Sa Bopp se rendra à Kédougou, plus précisément dans les communes de Bandafassi et Salemata, avec un « Open Press » prévu à Kédougou. Ensuite, Bougane Guèye Dany et ses partenaires se rendront dans le département de Kaffrine.

Enfin, le dimanche 26 novembre marquera la clôture de cette tournée. La Région de Fatick accueillera l’« Open Presse » à Mbar (Gossas), sans oublier son passage dans la région de Kaolack, notamment à Guinguineo, rapporte Le Témoin.