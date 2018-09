Parrainages: Karim Wade accuse L’Apr et certains partis d’usurpation

Karim Wade et son staff tiennent à attirer l'attention des Sénégalais sur des mécanismes qu'auraient développés le pouvoir et certains partis politiques pour usurper les signatures de certains parrains désireux de lui attribuer leur parrainage. Situation qu’il dénonce, tout en indiquant les caractéristiques de la fiche du Parti démocratique sénégalais (Pds).



«Le Parti Démocratique Sénégalais et son candidat Karim Meïssa Wade appellent à la vigilance de tous quant à la signature des parrainages de son candidat. En effet, il nous est régulièrement signalé que le parti au pouvoir de Macky SALL rejeté par le peuple et en manque criard de popularité, envoie ses militants collecter des parrainages en se faisant passer pour des Collecteurs de parrainages de Karim Meïssa Wade. On nous a également signalé que certains candidats usent du même procédé», assurent-ils dans leur communiqué parvenu à PressAfrik.



Dénonçant ce procédé, le candidat du Pds et Cie exhortent leurs militants et sympathisants à vérifier avant d’apposer leur signature sur les document si : la fiche de parrainage est bien en papier cartonné aux couleurs du Pds ; son nom en entier, la numérotation, que la carte de remerciement qu’il a lui même rédigée sera remise au signataire, entre autres précautions.