Parti démocratique sénégalais: Karim Wade annonce le retour de Mayoro Faye

"Suite au contact de ce grand parti qui est le Parti Démocratique Sénégalais, nous avons tenu plusieurs rencontres qui nous ont permis de recueillir les avis des uns et des autres. Et nous avons convoqué des assemblées générales ainsi que d'autres réunions pour déterminer ensemble une position par rapport à cet appel du PDS. C'est ainsi que nous avons réussi le miracle et la baraka de l'unanimité de soutenir le candidat Karim Wade à la présidentielle du 25 février 2024", a déclaré Mayoro Faye, face à la presse, ce vendredi 06 octobre à la permanence nationale El Hadji Oumar Lamine Badji.

C'est l'heure des retrouvailles au Parti démocratique sénégalais (PDS) Karim Wade a annoncé hier-vendredi, le retour de Mayoro Faye."Heureux d'annoncer le retour du frère Mayoro Faye au sein du PDS ! Sa décision courageuse mérite tout mon respect. À ceux qui ont, pour une raison ou une autre, quitté notre mouvement : je vous invite à revenir et à unir nos forces pour la présidentielle 2024. Ensemble, nous bâtirons un avenir prometteur", peut-on lire sur son compte twitter.Le fondateur de l'Alliance Libérale pour le Développement du Sénégal (ALPDS) justifie son come-back à l'appel à l'union du PDS pour soutenir Karim Wade à l'élection présidentielle de 2024. Il a fait l'annonce ce vendredi, lors d'une cérémonie de réintégration qui s'est tenue ce vendredi, à la permanence du PDS.