Participation au dialogue de Macky Sall : Malick Gackou fixe ses conditions et...

Avant d’appeler au dialogue, Macky Sall doit d’abord informer les Sénégalais sur les rapports sur le pétrole et le gaz. Ce sont par ces mots que le leader du Grand parti a accueilli l’appel lancé par le chef de l’Etat à «toutes les forces vives» à participer aux travaux consacrés à l’exploitation desdites ressources, le 12 juin prochain.



«L’histoire a prouvé, à commencer par le 28 mai, que l’appel au dialogue de Macky Sall n’est pas destiné sérieusement à défendre les intérêts du Sénégal. Maintenant, pour créer les conditions d’un dialogue sincère, qu’il déclassifie les rapports concernant ces sujets-là», a informé Malick Gackou dans les colonnes de L’As.



Le leader du Gp de poursuivre : «Avant tout dialogue, il faut déclassifier les rapports des institutions de contrôle de l’Etat particulièrement de l’IGE concernant le pétrole et le gaz. Une fois que cette condition est remplie, en plus de garantir la sincérité de ce dialogue, on appréciera. Pour l’heure, ces conditions n’étant pas remplies, le Grand parti n’est pas partant pour un dialogue quelconque avec le gouvernement sur ces questions-là».