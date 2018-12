Pas d'accord sur la baisse du prix du carburant au Burkina

Il n'y a pas eu d'accord entre la coalition contre la vie chère et le gouvernement dans les négociations sur la hausse du prix du carburant.



Les deux parties ont entamé des discussions depuis une semaine après une marche des organisations de la société civile et des syndicats qui réclamaient la baisse des prix des hydrocarbures. Des prix augmentés de 75 francs début novembre.



Les deux parties ont eu de longues tractations sans parvenir à un consensus sur la baisse du prix du carburant à la pompe.



Après sept heures de négociation, le gouvernement a consenti de faire les audits des sociétés nationales des hydrocarbures et de l'électricité dont le déficit a été invoqué pour revoir le prix du carburant à la hausse et réclamé par les manifestants.



Remis Fulgance Dandjinou ministre de la communication et des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, a demandé la patience des populations jusqu'à fin janvier.



Mais la coalition contre la vie chère estime qu'il a manqué l'essentiel, les autres points étant des suggestions.



La revendication principale de la coalition était le retour aux prix avant l'augmentation de 75 francs.