Pas de Clasico pour la finale de la Supercoupe d'Espagne !

Il n’y aura pas de Clasico en finale de la Supercoupe d’Espagne, prévu dimanche prochain. En effet, l’Athletic Bilbao a éliminé hier-jeudi, le Real Madrid en demi-finale sur un score de buts à un (2-1).



Ce, grâce au doublé de l'attaquant basque Raul Garcia à la mi-temps. Avec cette victoire, l'Athletic Bilbao rejoint en finale le Fc Barcelone qui a battu après la séance de tirs au but (1-1, 3 tab à 2), mercredi dernier.



Et le club merengue aura raté l'occasion d'offrir un Clasico de plus au monde du football.