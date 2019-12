Pas de Messe de Noël à Notre Dame pour la première fois depuis deux siècles

Cette année, aucune messe de Noël n'a été dite à NotreDame, pour la première fois depuis plus de 2 siècles. Le "cœur lourd", Shun célèbre donc Noël en l'église Saint-Germain l'Auxerrois, qui accueille les naufragés de la cathédrale



Depuis l'incendie qui a fait tomber sa flèche et ravagé une partie de son toit, Notre-Dame de Paris, l'emblématique cathédrale de la capitale, a fermé ses portes – à l'exception d'une messe célébrée sans fidèles.



Alors pour cette nuit de Noël, c'est à quelques centaines de mètres, en face du Louvre, que se retrouvent fidèles et touristes. Venus de Grande-Bretagne, Jean et Patricia Gillies vont "prier pour la mémoire de Notre-Dame", explique avec émotion cette médiéviste.



"On va prier pour Notre-Dame et on va prier pour l'avenir", lance Shun, avant d'entrer dans Saint-Germain l'Auxerrois, mais avec "le cœur lourd" .



C'est dans cette église, qui fait face à l'entrée orientale du Louvre, qu'ont été transférés une partie des offices de Notre-Dame.

A l'intérieur, venus célébrer le jour où, selon la foi chrétienne, est né Jésus-Christ, 300 personnes ont écouté l'homélie du père Fabre.



Avant la traditionnelle profession de foi, il adresse un mot à "tous ceux qui auraient peut-être voulu être à Notre-Dame" : "Notre-Dame c'est ici ce soir".



AFP