Passage de la coalition YAW à Thiès: Dr Babacar Diop s'accroche avec la garde rapprochée de Sonko et dépose une plainte

Entre le maire de Thiès, Dr Babacar Diop et la coalition Yewwi Askan Wi, le torchon brûle gravement. Samedi, lors du passage de la caravane de Ousmane Sonko et des autres leaders dans la capitale du Rail, monsieur Diop a voulu rejoindre le peloton de la coalition. Cela lui a été refusé par la garde rapprochée du leader du Pastef, selon le correspondant de Emedia à Thiès.



"Quand la caravane de Yewwi Askan wi est arrivée dans la ville de Thiès, mes proches ont dit que je devais être à la tête du peloton de la caravane, en tant que maire de la Ville et membre de la coalition. Mais la sécurité du leader de Pastef a dit niet. Moi-même j’ai pris le soin d’appeler le chef de protocole d’Ousmane pour lui dire d’éviter ce quipropo. Sur ces entrefaites, une personne de la sécurité de Sonko s’en ait pris à un de mes proches", a confié le maire de Thiès à notre confrère.



C’est à partir de ce moment que la bagarre a démarré entre les deux camps. " Ils (les éléments de sécurité de Sonko) ont introduit du gaz dans mon véhicule en le caillassant’’ a ajouté Dr Babacar Diop.



A la question de savoir, comment il a fait pour s’en sortir ? Dr Diop répond " Vous savez, je suis un ancien étudiant. Je suis habitué à ces genres de situation". Avant de préciser, selon Emedia, avoir déposé une plainte au commissariat central de Thiès.