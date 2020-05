Passe d’armes au Sénat en RDC: Bijoux Goya Kitenge saisit la justice

Bijoux Goya Kitenge est inconsolable. Pour la sénatrice du Haut-Katanga, son honneur a été souillé par Alexis Thambwe Mwamba, le président du Sénat. La plainte est destinée à l'office du procureur de la Cour de cassation, comme l’explique Me Georges Kapiamba, membre du collectif d'avocats : « Une plainte vient d’être rédigée contre le président du Sénat, monsieur Alexis Thambwe Mwamba pourimputation dommageable et outrage. »



Les femmes de tous bords politiques se disent également indignées, à l’image de Rose Mutombo Kiese du Cadre de concertation des femmes congolaises (Cafco) : « On a été choqué par la scène. La sénatrice n’a usé que de son pouvoir de parlementaire d’écrire et de demander la redevabilité auprès du bureau. La leçon qu’on peut tirer de cette scène, pour nous en tant que femmes, nous souhaiterions que nos autorités politiques puissent transcender leurs émotions quand ils prennent la parole en public. »