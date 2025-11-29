Passeport diplomatique du conjoint : l’Assemblée nationale clarifie la procédure

L’Assemblée nationale a diffusé une note d’information rappelant la procédure permettant à un député de faire bénéficier son conjoint d’un passeport diplomatique. Selon le document signé par le secrétaire général, Amadou Thimbo, « le Député a la possibilité de faire bénéficier à son conjoint d’un Passeport diplomatique », sous réserve de la présentation d’un dossier conforme.



La note précise que « le parlementaire doit déposer au Bureau de Passage un acte de mariage datant de moins de trois mois, une pièce d’identité valide du conjoint ainsi qu’une demande manuscrite du Député adressée au Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MIAAIESE) ». Après vérification, le dossier est transmis au ministère concerné, qui procède à son examen, tandis que le Bureau de Passage se charge « d’appeler l’intéressé pour enrôlement ».



