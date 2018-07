Passeports diplomatiques sénégalais : le coup tordu de Macron à Macky

Le Sénégal a échappé à un embargo sur les passeports diplomatiques dans l’espace Schengen. En effet, l'Union européenne avait décidé d’adopter un visa systématique sur les passeports diplomatiques sénégalais. Ce, à cause des nombreux titulaires qui franchissent l'Europe tous les jours. Et la France avait laissé passer la mesure comme lettre à la poste. Et, c'est l'Espagne qui a volé au secours du Sénégal pour l’annulation de la décision.