Pastef : Olivier Boucal et Baïna Guèye envoyés en prison, de nouvelles arrestations enregistrées

Olivier Boucal, inspecteur du Trésor et président de « Goudoump debout », un mouvement allié à Pastef, parti de Ousmane Sonko, et Baïna Guèye de section Pastef Mermoz (Dakar), ont été placés sous mandat de dépôt mardi. Le premier a été envoyé en prison après deux retours de parquet. Tandis que le second a bénéficié de plusieurs retours de parquet. Les deux hommes sont poursuivis pour différents délits.



Olivier Boucal a été écroué pour « actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique » entre autres. Il a été arrêté à l’AIDB (Aéroport Blaise Diagne de Diass) alors qu’il revenait au Sénégal. Son interpellation fait suite à un message vidéo, enregistré alors qu’il était à l’étranger.



Dans la vidéo, il affirmait à ses interlocuteurs, en faisant référence aux violentes manifestations : « Ziguinchor a déjà tout donné, Dakar a répliqué. Que Goudomp ne reste pas sur le banc. C’est tout le pays qui doit vibrer (…) ».



Baïna Guèye, de sa part, avait été arrêté au jardin de Baobab. Il était suspecté avec d’autres individus, de préparer une attaque contre le domicile du maire de Dakar.



Libération qui donne l’information dans sa parution de ce mercredi, a annoncé d’autres arrestations dans les rangs de Pastef Les Patriotes. Il s’agit de Cheikh Diouf, vice-coordonnateur de Pastef Guinaw rail (banlieue dakaroise), d’un de ses proches Pape Thiam et Ngagne Demba Touré.



Dans un communiqué, Pastef Guinaw rail évoque des « arrestations ciblées ».