Pastef : l'inauguration de son siège à Linguère reportée au mois d'août

L'inauguration du tout nouveau siège départemental de PASTEF - Les Patriotes à Dahra, initialement prévue le samedi 18 juillet 2026, est officiellement reportée. L'annonce a été faite ce mardi par la coordination locale du parti, qui a reprogrammé les festivités au mois d'août. Ce changement de calendrier est directement lié à des raisons d’ordre religieux.



L’événement coïncidait selon le communiqué avec la célébration du Magal de Mbacké Barry, un rendez-vous spirituel d'envergure nationale. Les responsables politiques ont choisi de libérer les dates pour respecter la ferveur populaire. Le Magal de Mbacké Barry constitue en effet « un événement religieux majeur pour la communauté mouride et l'ensemble de la Oummah musulmane », souligne la coordination départementale de PASTEF-Linguère dans un communiqué officiel publié ce mardi 14 juillet 2026. Le parti a d'ores et déjà réorganisé son agenda. Les festivités se tiendront finalement les 8 et 9 août 2026 à Dahra, sous la forme d'un grand rassemblement de quarante-huit heures.





Le programme de ces « 48 Heures de PASTEF Jolof » s'annonce particulièrement dense, comprenant notamment l'inauguration officielle du siège, une journée citoyenne de don de sang, le lancement de la campagne de vente des cartes de membre, et un méga meeting populaire. Les organisateurs espèrent transformer ce contretemps en un franc succès populaire. La direction locale invite ainsi l'ensemble des responsables, militants et sympathisants à se mobiliser massivement. L'objectif est de faire de ces deux journées « un grand moment de fraternité, de solidarité et de mobilisation au service du Sénégal et du département de Linguère », conclut le communiqué de l'instance départementale.