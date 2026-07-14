Gouvernance : l’Assemblée nationale se forme à la transparence

La Commission de l’Énergie et des Ressources minérales de l’Assemblée nationale a organisé, ce mardi 14 juillet 2026, une session de formation pour renforcer les compétences des parlementaires. Cette initiative a été mise en œuvre en partenariat avec l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) et le Comité National de Suivi du Contenu Local.



Les participants ont examiné en détail le rapport d’activités 2025-2026 de l’ITIE ainsi que les récentes mutations juridiques encadrant le contenu local. La rencontre a été présidée par le député Babacar Ndiaye, président de ladite commission.



Les débats ont permis de décrypter les règles de gouvernance du secteur, les impératifs de redevabilité et la traçabilité des revenus tirés des ressources naturelles. Les députés se sont également penchés sur les mécanismes de promotion des entreprises locales afin de maximiser l'impact économique des projets miniers, pétroliers et gaziers.



Cette session a consolidé le pouvoir de contrôle des élus sur les politiques publiques du secteur. L'accent a été mis sur la responsabilité du Parlement pour veiller à l'application des réformes et garantir la « préservation des intérêts de l’État et des populations », d'après les conclusions issues de cette journée de travail.