Secteur énergétique : Kaolack plaide pour une régulation de proximité

Mamadou Habib Kamara, adjoint au gouverneur de la région de Kaolack, a présenté ce mardi l'énergie comme le moteur incontournable du développement économique et social local. L'autorité administrative s'exprimait lors de la troisième étape de la campagne d'information de la Commission de régulation du secteur de l’énergie (CRSE).



Mamadou Habib Kamara a insisté sur le rôle stratégique du régulateur dans l'arbitrage des services publics. Il lui revient notamment de « veiller à l’équilibre entre les intérêts de l’Etat, des opérateurs et des consommateurs », a précisé le représentant de l'État lors de cette rencontre territoriale.



Mamadou Habib Kamara a salué cette démarche d'écoute directe initiée par la CRSE auprès des populations. Ce dialogue permanent permet de rapprocher l'institution des usagers et de mieux « adapter les politiques publiques aux réalités du terrain », d'après ses déclarations officielles.



Mamadou Habib Kamara a toutefois invité la commission à « adapter continuellement ses méthodes d’intervention » face aux mutations technologiques et à la transition énergétique. L'administrateur a conclu ses propos en garantissant le soutien total des autorités régionales pour accompagner ces réformes.