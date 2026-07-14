Doha : Macky Sall et Karim Wade se rencontrent en marge d’une visite de condoléances

L’ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, a rencontré ce mardi 14 juillet 2026 à Doha l’ancien ministre Karim Wade, fils de l’ex-président Abdoulaye Wade.



Cette entrevue s’est tenue à l’occasion du déplacement de Macky Sall au Qatar, où il s’est rendu pour présenter ses condoléances à l’Émir, Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, à la suite du décès de son père, l’ancien Émir Cheikh Hamad Khalifa Al Thani, survenu le dimanche 12 juillet à Doha.



La rencontre entre les deux personnalités sénégalaises intervient en marge de cette visite de condoléances dans l’émirat qatari.