Bac 2026 : l'école catholique de Dakar frôle l'excellence avec 94,38 % de réussite

L’Office diocésain de l’enseignement catholique de Dakar (ODEC) a publié ses résultats officiels au baccalauréat 2026. Avec un taux de réussite global de 94,38 %, soit 2 153 admis sur les 2 281 candidats présentés, le réseau confirme sa position de leader.



Cette performance est en hausse par rapport à l'année dernière. Pour le directeur de l'ODEC, l’abbé Georges G. Diouf, cette réussite traduit « la qualité de l'encadrement pédagogique et de la formation dispensée dans les établissements catholiques ». La quasi-totalité des établissements du réseau enregistre un score supérieur à 90 %. Deux écoles se distinguent particulièrement en réalisant un carton plein de 100 % de réussite : l'Institution Notre-Dame avec ses 125 candidats admis, et le complexe des Pères Maristes avec 54 lauréats.



La qualité des résultats se reflète également à travers les mentions obtenues par les élèves. Les bacheliers du réseau ont décroché un total de 933 mentions, réparties en 24 mentions « Très Bien », 228 mentions « Bien » et 681 mentions « Assez Bien ». Au-delà de la performance scolaire, le directeur de l'ODEC rappelle la mission première de son institution. Celle-ci « vise non seulement l'excellence académique, mais aussi la formation intégrale de la personne humaine », souligne le religieux dans sa note officielle. L’abbé Georges G. Diouf a d'ailleurs tenu à féliciter les élèves pour « leur sérieux et leur persévérance », tout en saluant le professionnalisme des équipes pédagogiques.