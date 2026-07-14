Pluies et orages : le ministère de l’Hydraulique appelle les populations à respecter les consignes de sécurité

À la suite des prévisions météorologiques publiées par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement appelle les populations concernées à faire preuve de prudence et à respecter les consignes de sécurité diffusées par les autorités compétentes.



Dans un communiqué, le ministère indique que ses services techniques restent mobilisés et assurent un suivi permanent de l'évolution de la situation, en coordination avec l'ensemble des structures concernées.



Selon le dernier bulletin de l’ANACIM, des orages accompagnés de pluies faibles à modérées, parfois associés à de fortes rafales de vent, sont attendus dans les prochaines heures dans plusieurs localités du pays. Les zones concernées sont notamment Podor, Linguère, Touba, Diourbel, Kaffrine, Kaolack, Fatick, Nioro et Kolda.