Lutte contre la stigmatisation liée à la lèpre : le Sénégal élabore un plan national à l’horizon 2030

𝖫𝖺 𝖣𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗀é𝗇é𝗋𝖺𝗅𝖾 𝖽𝖾 𝗅'𝖠𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 (𝖣𝖦𝖠𝖲), à 𝗍𝗋𝖺𝗏𝖾𝗋𝗌 𝗅𝖺 𝖣𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖯𝗋𝗈𝗆𝗈𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖾𝗍 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖯𝗋𝗈𝗍𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝖦𝗋𝗈𝗎𝗉𝖾𝗌 𝖵𝗎𝗅𝗇é𝗋𝖺𝖻𝗅𝖾𝗌 (𝖣𝖯𝖯𝖦𝖵), 𝖺 𝗉𝗋𝗈𝖼é𝖽é ce 𝟣𝟦 𝗃𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾𝗍 𝟤𝟢𝟤𝟨 𝖺𝗎 𝗅𝖺𝗇𝖼𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝗈𝖿𝖿𝗂𝖼𝗂𝖾𝗅 𝖽𝖾 𝗅'𝖺𝗍𝖾𝗅𝗂𝖾𝗋 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖽𝖾 𝖼𝖺𝖽𝗋𝖺𝗀𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗍𝗂𝖿 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖺𝖼𝗋é à 𝗅'é𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝖯𝗅𝖺𝗇 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖽𝖾 𝖢𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝗂𝖼𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗎𝗇 𝖢𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖲𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅 𝖾𝗍 𝖢𝗈𝗆𝗉𝗈𝗋𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗅 (𝖢𝖢𝖲𝖢) 𝖾𝗍 𝖽𝗎 𝖯𝗅𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖲𝗎𝗂𝗏𝗂-É𝗏𝖺𝗅𝗎𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖢𝖺𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖱𝖾𝖽𝖾𝗏𝖺𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍é 𝖾𝗍 𝖠𝗉𝗉𝗋𝖾𝗇𝗍𝗂𝗌𝗌𝖺𝗀𝖾 (𝖲𝖤-𝖢𝖱𝖠) 𝖽𝗎 𝖯𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖾 𝖽𝖾 𝖱é𝗌𝗂𝗅𝗂𝖾𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾𝗌 𝖢𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖺𝗎𝗍é𝗌 𝖠𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍é𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖺 𝖫è𝗉𝗋𝖾 (𝖯𝖱𝖢𝖠𝖫) 𝟤𝟢𝟤𝟨-𝟤𝟢𝟥𝟢.
𝖮𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌é 𝖽𝗎 𝟣𝟦 𝖺𝗎 𝟣𝟩 𝗃𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾𝗍 𝟤𝟢𝟤𝟨 𝖺𝗎 𝖢𝖾𝗇𝗍𝗋𝖾 𝖭𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖽𝖾 𝖱é𝗂𝗇𝗌𝖾𝗋𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖲𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 (𝖢𝖭𝖱𝖲) 𝖽𝖾 𝖡𝖺𝗆𝖻𝖾𝗒, 𝖼𝖾𝗍 𝖺𝗍𝖾𝗅𝗂𝖾𝗋 𝗋é𝗎𝗇𝗂𝗍 𝗎𝗇𝖾 𝗍𝗋𝖾𝗇𝗍𝖺𝗂𝗇𝖾 𝖽𝖾 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗋𝖾𝗉𝗋é𝗌𝖾𝗇𝗍𝖺𝗇𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝖽𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗅𝖾𝗌 𝖽𝗎 m𝗂𝗇𝗂𝗌𝗍è𝗋𝖾 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖥𝖺𝗆𝗂𝗅𝗅𝖾, 𝖽𝖾 𝗅'𝖠𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾 𝖾𝗍 𝖽𝖾𝗌 𝖲𝗈𝗅𝗂𝖽𝖺𝗋𝗂𝗍é𝗌, 𝗅𝖺 𝖣𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖫𝗎𝗍𝗍𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗋𝖾 𝗅𝖺 𝖬𝖺𝗅𝖺𝖽𝗂𝖾 (𝖣𝖫𝖬), 𝗅𝖾𝗌 𝗌𝖾𝗋𝗏𝗂𝖼𝖾𝗌 𝖽é𝖼𝗈𝗇𝖼𝖾𝗇𝗍𝗋é𝗌 𝖽𝖾 𝗅'𝖠𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝖾, 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋𝗍𝖾𝗇𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌 𝗍𝖾𝖼𝗁𝗇𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗇𝖼𝗂𝖾𝗋𝗌, 𝗅𝖾𝗌 𝗈𝗋𝗀𝖺𝗇𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗌𝗈𝖼𝗂é𝗍é 𝖼𝗂𝗏𝗂𝗅𝖾 𝖺𝗂𝗇𝗌𝗂 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾𝗌 𝗋𝖾𝗉𝗋é𝗌𝖾𝗇𝗍𝖺𝗇𝗍𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖺𝗎𝗍é𝗌 𝖽𝖾𝗌 𝖺𝗇𝖼𝗂𝖾𝗇𝗌 𝖵𝗂𝗅𝗅𝖺𝗀𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖱𝖾𝖼𝗅𝖺𝗌𝗌𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖲𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅 (𝖾𝗑-𝖵𝖱𝖲), renseigne une note de la DGAS.
𝖣𝗎𝗋𝖺𝗇𝗍 𝗊𝗎𝖺𝗍𝗋𝖾 𝗃𝗈𝗎𝗋𝗌, 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖼𝗂𝗉𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗆è𝗇𝖾𝗋𝗈𝗇𝗍 𝗎𝗇𝖾 𝗋é𝖿𝗅𝖾𝗑𝗂𝗈𝗇 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗍é𝗀𝗂𝗊𝗎𝖾 𝖺𝖿𝗂𝗇 𝖽𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗍𝗋𝗎𝗂𝗋𝖾 𝗎𝗇𝖾 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖾 𝖽𝗎 𝖼𝗁𝖺𝗇𝗀𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 à 𝗅'𝗁𝗈𝗋𝗂𝗓𝗈𝗇 𝟤𝟢𝟥𝟢, 𝖽'𝗂𝖽𝖾𝗇𝗍𝗂𝖿𝗂𝖾𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝖽é𝗍𝖾𝗋𝗆𝗂𝗇𝖺𝗇𝗍𝗌 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗎𝗑 𝖾𝗍 𝖼𝗈𝗆𝗉𝗈𝗋𝗍𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗎𝗑 𝗅𝗂é𝗌 à 𝗅𝖺 𝗌𝗍𝗂𝗀𝗆𝖺𝗍𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾𝗌 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝗇𝖾𝗌 𝖺𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍é𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖺 𝗅è𝗉𝗋𝖾, 𝖽𝖾 𝖽é𝖿𝗂𝗇𝗂𝗋 𝗅𝖾𝗌 𝗈𝗋𝗂𝖾𝗇𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝖽𝗎 𝖯𝗅𝖺𝗇 𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅 𝖢𝖢𝖲𝖢 𝖺𝗂𝗇𝗌𝗂 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖾 𝖽𝗂𝗌𝗉𝗈𝗌𝗂𝗍𝗂𝖿 𝖽𝖾 𝖲𝗎𝗂𝗏𝗂-É𝗏𝖺𝗅𝗎𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖢𝖺𝗉𝗂𝗍𝖺𝗅𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇, 𝖱𝖾𝖽𝖾𝗏𝖺𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍é 𝖾𝗍 𝖠𝗉𝗉𝗋𝖾𝗇𝗍𝗂𝗌𝗌𝖺𝗀𝖾 (𝖲𝖤-𝖢𝖱𝖠), 𝗏é𝗋𝗂𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾𝗌 𝗈𝗎𝗍𝗂𝗅𝗌 𝖽𝖾 𝗉𝗂𝗅𝗈𝗍𝖺𝗀𝖾 𝖽𝗎 𝖯𝖱𝖢𝖠𝖫.
𝖢𝖾𝗍𝗍𝖾 𝖽é𝗆𝖺𝗋𝖼𝗁𝖾 𝗌'𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖺 𝗏𝗂𝗌𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖾 𝗏𝗂𝗌𝖺𝗇𝗍 à 𝗉𝗋𝗈𝗆𝗈𝗎𝗏𝗈𝗂𝗋 𝖽𝖾𝗌 𝖼𝗈𝗆𝗆𝗎𝗇𝖺𝗎𝗍é𝗌 𝗋é𝗌𝗂𝗅𝗂𝖾𝗇𝗍𝖾𝗌, 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗎𝗌𝗂𝗏𝖾𝗌 𝖾𝗍 𝗌𝗈𝗅𝗂𝖽𝖺𝗂𝗋𝖾𝗌, 𝗈ù 𝗅𝖾𝗌 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝗇𝖾𝗌 𝖺𝖿𝖿𝖾𝖼𝗍é𝖾𝗌 𝗉𝖺𝗋 𝗅𝖺 𝗅è𝗉𝗋𝖾 𝗏𝗂𝗏𝖾𝗇𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌 𝗅𝖺 𝖽𝗂𝗀𝗇𝗂𝗍é, 𝗌𝖺𝗇𝗌 𝗌𝗍𝗂𝗀𝗆𝖺𝗍𝗂𝗌𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝗇𝗂 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇.
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