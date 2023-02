Patrice Évra condamné pour injures homophobes

Jugé pour injure homophobe, Patrice Évra a été condamné à une amende et à des dommages-intérêts par le tribunal de police de Paris. L'ancien footballeur international français avait fait scandale dans une vidéo publiée après le match PSG-Manchester United de 2019 en Ligue des champions.



L'ex-footballeur de 41 ans a en outre été condamné à payer 1.500 euros de dommages-intérêts aux deux associations parties civiles, Mousse et Stop Homophobie, ainsi que 1.000 euros chacune au titre des frais d'avocats.



Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux en mars 2019 après une victoire de Manchester United contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, l'ancien défenseur et capitaine du club mancunien lançait notamment: "Paris, vous êtes des p***, vous êtes des p***... Ici, c'est les hommes qui parlent". Mousse et Stop Homophobie, soutenues par le collectif anti-homophobie Rouge Direct, avaient déposé plainte pour "injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle".