Patrimoine en péril ! La chronique de KACCOR sur la "décrépitude" de Dakar

Personne n’en parle, personne ne s’en préoccupe également. Vous vous êtes promenés dans le centre-ville de Dakar c’est-à-dire à travers ses rues, avenues et ruelles ? Autant vous dire que je ne sens plus ce coin de la capitale qui ne parle plus aux vrais Dakarois. C’est à dire ceux qui aimaient apprécier les beautés de la vie. Il ne parle pas non plus aux artistes qu’il inspirait.



Le Dakar de jadis où les filles déambulaient dans le Dakar-Plateau avec ses cafés, ses galeries d’art comme la mythique Galerie 39, ses boites de nuit, ses boutiques, ses cafétérias. Quand les naïades caressaient nos rétines par leur grâce, enveloppant nos yeux par leurs démarches suggestives qui ne s’arrêtaient que tard la nuit et même au-delà. Ce Dakar-Plateau n’existe plus. Et il n’y avait pas que les filles, mais toutes les belles dames et de toutes les classes d’âge qui s’y pavanaient avec grâce. Dakar était vivante si bien que ceux qui aimaient humer l’air de la capitale s’y éternisaient au rythme des déhanchements qui animaient cette ville vivante et vibrante avec ses immeubles, ses rues tracées au cordeau, ses trottoirs propres sur lesquels ils faisait bon déambuler...



Notre capitale se voulait belle, culturelle, coquette. Ce Dakar que le Père Léo voulait transformer en Paris en l’an 2000, est devenu hélas d’une saleté repoussante, une ville en décrépitude, lépreuse, surencombrée. Les nombreuses et coûteuses opérations de désencombrement sont restées sans effet sur ses tas d’ordures. Pour une ville qui a déjà son TER et qui doit recevoir dans quelques mois son BTR, le pari sur la mobilité urbaine est déjà perdu. Les artères de Dakar sont aujourd’hui encombrées de motos et de guimbardes — et même de charrettes et d’une quantité incroyable de pousse-pousse ! — dont les conducteurs se foutent royalement du code de la route.



Dakar est sans âme et son patrimoine architectural en péril. Celui d’antan que nous connaissions et aimions, enfants, disparait à un rythme vertigineux. Quand Dakar perd son marché Sandaga, il faut reconnaitre qu’elle n’est plus cette ville qui attirait des milliers de touristes. Des édifices classés patrimoine historique disparaissent, vandalisés par les nouveaux riches de la République qui ignorent tout de la notion de patrimoine classé. Et pendant qu’ils détruisent, la République dépense des centaines de millions pour acquérir des objets personnels du premier président de ce charmant pays, lesquels vestiges risquent de se retrouver bientôt à la poubelle des souvenirs. Il faut sauver Dakar, surtout que Diamniadio, l’autre ville en devenir, pourrait la tuer. Définitivement.



Par KACCOR, Le Témoin