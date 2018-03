Paul Pogba : « Neymar est la définition de la joie sur le terrain »

« Neymar est la définition de la joie sur le terrain », a déclaré Pogba à TyC Sports. Neymar, alors à Barcelone, avait indiqué en 2016 qu'il espérait jouer avec Pogba. Le Français lui a répondu deux ans plus tard en disant que ce serait « un plaisir » d'évoluer avec le Brésilien désormais établi à Paris.



« Quand je le (Neymar) vois sur le terrain, il joue en s'amusant. Avec sa technique, son talent et tout ça. Je prends du plaisir à le voir jouer. C'est un gars différent, il a son style. Si un jour je joue avec lui, ce serait avec plaisir », a indiqué la « Pioche » dont le tee-shirt porté lors de l'interview affichait en grandes lettres « Paris ».



Le milieu de terrain passé par la Juventus a également tressé des lauriers à l'Argentin Leo Messi: « Messi et le foot, ce sont deux choses qui vont ensemble. J'adore le regarder, il fait des choses que personne d'autre ne fait. Il a une stature que personne n'a, quelque chose de spécial. Tout est spécial. C'est un joueur qui a le foot en lui, qui le sent. C'est incroyable. »

Pogba, 25 ans, a rejoint lundi le rassemblement de l'équipe de France à Clairefontaine alors qu'il traverse une passe difficile avec Manchester United, où ses relations avec l'entraîneur José Mourinho se sont dégradées.

Source : Foot01.com