Paul Pogba célèbre le départ de José Mourinho, Mauro Icardi agite toute l’Italie

La presse anglaise et Mourinho... Ça y est, c’est fini. La presse anglaise ne va plus pouvoir faire les gros titres avec José Mourinho. Quoi que... Ils pourront toujours trouver quelque chose. Alors, pour la grande dernière, les plus belles couvertures sont de sorties. The Guardian titre « la fin d’une aura - comment Mourinho a perdu de sa superbe à United », le Daily Telegraph lâche un sobre « The End ». Enfin, l’Independent estime que le Portugais est tout simplement « hors du temps », dépassé par le football moderne. Pogba a fait le show Un football que représente bien Paul Pogba, qui aurait, selon le tabloïd Daily Mirror aurait célébré le départ de son ex-entraîneur José Mourinho, avec qui la relation était de plus en plus glaciale. Le champion du monde français serait arrivé dans le vestiaire en tapant tout le monde dans la main et en faisant le show, selon les informations du média anglais. Icardi met le feu à l’Italie Enfin, l’Italie est en ébullition dans le dossier Mauro Icardi depuis quelques jours, à tel point que son agent, et sa femme, Wanda Nara, se transforme en Claire Underwood de la série House Of Cards sur le Corriere dello Sport aujourd’hui. « Intrigues, demi-vérités, mensonges et malaise : la prolongation d’Icardi devient une affaire », dénonce le journal italien. Mêmes échos dans la Gazzetta dello Sport où le titre est « un chaos nommé Wanda ».