Paul Pogba et Manchester United font le show face à Leeds pour le retour des supporters à Old Trafford

Le match : 5-1

Pour leur première sortie de la saison en Premier League, les Mancuniens ont mis une petite demi-heure pour prendre un ascendant total sur Leeds ce samedi en début d'après-midi, le temps que Paul Pogba et Bruno Fernandes trouvent leur marque dans cette nouvelle organisation, un 4-2-3-1, et ce nouveau rôle de milieu gauche pour le Français. Une fois que les deux meneurs étaient lancés, les vagues se sont succédé sur le but d'Illan Meslier. Le gardien français avait fait ce qu'il fallait pour retarder l'échéance, mais il n'a pu que détourner la frappe du Portugais, servi admirablement par Pogba (31e). L'ancien Lorientais avait sorti deux ballons dangereux, dont une frappe cadrée de Mason Greenwood (6e).



Dans cette rencontre rythmée, très agréable à regarder, les Mancuniens ont repris leur entreprise de démolition après l'égalisation d'Ayling (49e). Ils ont doublé la mise sur un contre à 2000 à l'heure, initié par... Paul Pogba. En une passe, il a littéralement fait exploser la défense de Leeds pour servir Mason Greenwood (52e). Avant d'en effectuer deux autres décisives. La troisième pour Fernandes (54e), ensuite auteur d'un triplé d'une reprise somptueuse sur une longue passe de Lindelöf (60e). La quatrième et dernière pour Fred (69e). Sur les quatre buts, Ayling était impliqué... Une véritable démonstration de force de la part des Red Devils. Et dire que Jadon Sancho était sur le banc et l'arrivée de Raphaël Varane tout juste officialisée.



Le joueur : Paul Pogba, le meneur excentré à la Zidane

À l'image de Zinédine Zidane lorsqu'il évoluait au Real Madrid, Paul Pogba a évolué à une position inhabituelle de milieu offensif gauche. Et, comme ZZ, il a tenu le rôle de meneur excentré. Toujours aussi facile techniquement, l'international français a été un vrai poison pour Leeds : il était presque impossible de lui prendre les ballons dans les pieds, qu'il réussissait même à transmettre à un coéquipier en étant au sol. Altruiste, il s'est offert un inédit quadruplé de passes décisives, à Fernandes (par deux fois), Greenwood et Fred. D'abord d'une subtile passe à une touche de balle, ensuite d'une longue ouverture dans la profondeur, puis d'une passe courte et enfin d'un centre en retrait.



La Pioche est entrée dans l'histoire de MU : il est le premier à réaliser pareille performance. Il a aussi tenté des gestes de grande classe, comme cette remise de la poitrine pour un une-deux avec le Portugais. Pour leur retour à Old Trafford, moment qu'ils attendaient depuis mars 2020, les supporters ont donc eu la chance d'assister au show Pogba. Ils lui ont d'ailleurs réservé une standing-ovation assez incroyable à sa sortie (71e). À la hauteur de la performance du Français.



L’ÉQUIPE