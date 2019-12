Paul Pogba fait polémique en Angleterre, Arsenal et Arteta mettent Manchester City en furie

Pogba enflamme la piste de danse et l’Angleterre



Manchester City enrage contre Arsenal

« Madrid contre la Premier League »

En Angleterre, Paul Pogba fait la Une de The Sun ce mardi. L’international français est toujours éloigné des terrains, mais cela ne l’empêche pas de faire les gros titres outre-Manche. Le tabloïd remarque que si La Pioche est considérée comme blessée depuis plusieurs semaines, il est tout de même apparu très en jambes lors du mariage de son frère Florentin. Paul Pogba aime danser et l’a une nouvelle fois montré, mais The Sun aime le buzz et la polémique. « Assez en forme pour danser Pog ? », se demande le journal. Voilà qui devrait faire couler beaucoup d’encre en Angleterre.Toujours en Angleterre, il semble que deux futurs entraîneurs soient déjà connus. D’abord Carlo Ancelotti qui serait tombé d’accord avec Everton, il pourrait donc s’asseoir très bientôt sur le banc des Toffees. Le Daily Mirror y voit là un coup incroyable de la part des dirigeants. Le Mister partage la Une du tabloïd avec un autre technicien qui pourrait bien être le futur entraîneur d’Arsenal, il s’agit de Mikel Arteta ancien joueur des Gunners, et il serait le grand favori pour le poste. Seul problème, il est actuellement adjoint à Manchester City, et les Sky Blues n’auraient pas du tout apprécié le fait qu’Arsenal ne parle qu’à Arteta sans entrer en contact avec son club actuel. Le quotidien anglais parle même d’un City « en furie ». The Sun parle aussi de Mikel Arteta et précise qu’il est tout proche de signer, son salaire serait d’environ 5 millions de livres sterling, soit 6M€.En Espagne, où les médias réagissent au tirage au sort de la Ligue des Champions. Il faut dire que les clubs espagnols, et surtout madrilènes ont tiré le gros lot. L’Atlético a écopé du dernier vainqueur de la compétition et actuel leader de Premier League : Liverpool. De son côté, le Real Madrid a tiré Manchester City, double tenant du titre en championnat anglais. Ce sera « Madrid contre la Premier League », résume ainsi le journal As. Mundo Deportivo aussi fait sa couverture sur ces deux affiches prometteuses, et parle de « gros morceaux ».La Revue de Presse de Footmercato