"Pays de merde" : la Namibie préfère en rire

La Namibie a usé d'humour pour faire sa propre promotion touristique avec l'insulte de "pays de merde" qu'aurait lancée le président américain, début janvier, à certains Etats africains et Haïti.



Selon le Washington Post, Donald Trump aurait qualifié les pays africains et Haïti de "pays de merde", lors d'une réunion sur l'immigration, des propos contre lesquels ont vigoureusement protesté des dirigeants africains.



Mais la Namibie a préféré utiliser l'expression dans une vidéo pour vanter ses beaux paysages et sites touristiques, avec de belles images.



Dans la vidéo d'une minute 43 secondes, publiée par le Huffington Post, une voix off imite l'intonation du président américain qui s'adresse au peuple américain, pour promouvoir le tourisme namibien.



"Si jamais vous aviez envie de quitter votre pays si beau et si parfait et visiter un vrai pays de merde en Afrique, nous aimerions vous inviter à venir en Namibie", affirme le commentateur de la vidéo, s'exprimant en anglais.



"Le numéro un des trous à rat d'Afrique"



Les Namibiens se sont servis du tollé suscité par les propos de Donald Trump pour faire la promotion touristique de leur pays, "le numéro un des trous à rat d'Afrique", rapporte le journal Paris Match Belgique sur son site Internet.



Toutes les beautés de la Namibie, des lacs aux zones protégées en passant par les vallées, la faune et la flore du pays, sont passées en revue dans la vidéo.



Avec "des images dignes des meilleures agences de voyage", fait remarquer le site de Paris Match Belgique.



"Notre désert est tellement un trou à rat qu'il n'a pas vu la pluie depuis quelques millions d'années, ce qui fait de lui le plus vieux désert 'de merde' du monde", affirme le commentateur, faisant allusion au changement climatique.



La vidéo s'achève sur une raillerie du président américain qui, lors d'une conférence de presse, a parlé de "Nambie" en voulant évoquer la Namibie.