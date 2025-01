Pèlerinage à la Mecque 2025 les inscriptions démarrent ce mercredi 29 janvier

Les inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque pour l’année 2025 vont démarrer mercredi 29 janvier au hangar des pèlerins situé dans la commune de Yoff, à Dakar, a annoncé le délégué général au pèlerinage aux lieux saints de l’islam, Mamadou Gaye.



« Demain, nous ouvrirons le hangar des pèlerins pour démarrer les inscriptions pour la visite médicale, la confection du passeport et de la carte nationale d’identité pour ceux qui n’en ont pas. Cette année, le Sénégal est autorisé à convoyer 12.860 pèlerins en Arabie Saoudite », a indiqué M. Gaye lors d’une visite de courtoisie rendue au directeur général de l’Aps.



Il a aussi souligné que la délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’Islam prévoit d’ouvrir des guichets dans cinq régions, pour faciliter les inscriptions des futurs pèlerins. Une innovation, d’après lui à l’agrément de l’IATA pour les voyagistes privés. Par ailleurs, les régions Diourbel (centre), Saint-Louis (nord), Tambacounda (est) et Ziguinchor (sud) sont, en plus de Dakar, les régions choisies pour l’accueil de ces guichets.



Selon Mamadou Gaye, les autorités sénégalaises cherchent à réduire le coût du pèlerinage, qui était de 4,3 millions de francs CFA par personne en 2024.

Précisant que la délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’islam a entamé la phase de préinscription des pèlerins, le 24 décembre 2024. Près de 700 pèlerins se sont déjà inscrits auprès de la Banque islamique de développement, qui, selon lui, a été choisie partenaire de l’État du Sénégal pour le pèlerinage, à la suite d’un appel d’offres.