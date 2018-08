Pendaison de Bernard Kabo à Ziguinchor : suicide ou meurtre ?

Un individu du nom de Bernard Kabo a été retrouvé sans vie, pendu à un arbre ce dimanche. Alors que tout le monde pense logiquement à un suicide, ses parents, proches et amis se posent des questions sur les véritables causes du décès de ce fils de la famille Kabo, sis à Djibélor, village situé à Ziguinchor.



La maman du défunt en pleurs, ne peut plus tenir sur un place. Elle fait des va-et-viens dans la maison, en se demandant ce qui y a bien pu arriver à son fils, rapporte le correspondant de Radio Sénégal.



Menacé par des individus, Bernard Kabo a même été entendu par les gendarmes, selon les confessions de sa tante, Marie Hélène Kabo. «Hier, rembobine-t-elle sur les mêmes ondes, reprise par Seneweb, mon beau-frère m’a appelée pour me dire que mon neveu a eu quelques problèmes. Il était venu les voir pour leur dire qu’il était poursuivi par des gens. Ils l’ont raccompagnés jusqu’ici. Et, il a demandé à ce que la gendarmerie assure sa sécurité.»

Elle ajoute : "Je pensais que les gendarmes allaient le garder, malheureusement il est revenu vers 19 heures. Il a dit à sa maman qu’il allait ranger sa chambre. Quand il est rentré il y a eu beaucoup de bruit. Il s’était enfermé à l’intérieur. La maman qui voulait rentrer dans la chambre, a dû forcer avec sa clé. Elle l’a trouvé mort pendu"