Pénurie d’eau : Dakar en a encore pour quelques semaines (ministre)

C’est une douche froide que le ministre de l’Hydraulique a versé sur les Sénégalais avec l’annonce de la poursuite du calvaire des Dakarois qui souffrent de la pénurie d’eau. En effet, a annoncé Mansour Faye, les travaux de Keur Momar ne sont pas encore terminés, ce qui entrainera encore quelques perturbations dans la distribution du liquide précieux.



«Jusqu’à présent, en réalité, on n’a pas encore terminé les travaux qui sont en cours au niveau de Keur Momar Sarr. Et ces travaux seront incessamment redémarrés pour voir globalement toutes les pompes qui sont au niveau de Keur Momar Sarr 3 redémarrer donnant un volume additionnel encore de 10 000 M3/jour», a-t-il dit.



Et de poursuivre : «En attendant, comme je l’ai dit et je le répète, parce que les travaux qui sont en cours et que l’on appelle le Plan spécial Dakar 2021, qui est un plan d’urgence et qui doit nous permettre de mobiliser 60 000m3/Jour, ces travaux sont réalisés à 90%, il reste tout simplement à monter les équipements. Donc nous pensons que d’ici à la mi-juillet avec nos 20 000m3, ces pénuries vont s’atténuer».



Mais d’ici là, avertit le maire de Saint-Louis, les Dakarois, surtout les habitants des Parcelles Assainies, vont devoir faire avec ces manques d’eau, même s’il indique avoir eu un accord avec les maraichers afin de partager les 20 000m3/ Jour qui leur sont réservés, avec les Parcellois pour apaiser la souffrance de ces derniers.