Pénurie d'eau à Ranérou : Les populations de Houdallaye alertent sur la perte de leur bétail

Un bras de fer oppose les populations de l'arrondissement de Houdallaye, dans le département de Ranérou, à la Sénégalaise des eaux rural (SDER) sur la gestion de l'approvisionnement en eau. Alors que les usagers dénoncent des pénuries critiques, la société affirme que la quasi-totalité des forages est opérationnelle.







Bocar Diallo, adjoint au maire de Houdallaye et porte-parole des habitants, dresse un bilan alarmant de la situation. Selon lui, les dysfonctionnements techniques et les forages à sec ont des conséquences dramatiques sur l'économie locale, affirmant que « ces pénuries ont, dans certains cas, entraîné la disparition du cheptel ». Il pointe également du doigt une faille logistique, estimant que « la SDER serait confrontée à un manque de stocks d’essence » empêchant le fonctionnement des installations.







La direction technique de la SDER rejette catégoriquement ces accusations. Al Ousseynou Bocoum soutient que plus de 40 forages sur 46 sont actuellement fonctionnels grâce à d'importantes réparations effectuées depuis novembre 2025. Il dément tout problème de carburant et assure que le service est régulier. Ce constat est partiellement soutenu par des associations d'éleveurs du Ferlo qui évoquent une « nette amélioration dans l’approvisionnement en eau », tout en soulignant que le véritable changement réside désormais dans l'obligation de payer l'eau aux abreuvoirs équipés de compteurs.

