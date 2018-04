Pénurie de Streptokinase au Sénégal : le ministre de la Santé sermonne la Pharmacie nationale d’approvisionnement

Les malades du cœur sont obligés de casquer fort ces dernier au Sénégal jour pour avoir se faire traiter avec la pénurie dans les pharmacies sénégalaises de la Streptokinase, qui est un médicament bon marché dans le traitement des certaines maladies cardiaques.

Interpellé sur le sujet, le ministre de la Santé et de l'Action sociale dit trouver inadmissible cette rupture. Abdoulaye Diouf Sarr a utilisé un ton ferme à l'endroit de la directrice générale de la Pharmacie nationale d'approvisionnement.



"Ma position est que le disponibilité des médicaments est une obligation de résultat. Tout ce qui peut être fait doit être fait, quitte à revoir les procédures. Aucune procédure ne justifie une rupture. Ce que je dis, c'est qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de rupture", a-t-il déclaré, en marge d'une rencontre entre les journalistes spécialistes des questions de Santé.



La directrice de la Pharmacie nationale d'approvisionnement a assuré à son tour que la Streptokinase sera bientôt disponible pour soulager les malades du cœur.



​La streptokinase est une protéine utilisé comme médicament thrombolytique efficace et bon marché dans certains cas d'infarctus du myocarde (crises cardiaques) et d'embolie pulmonaire.