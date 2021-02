Pénurie de banane à Dakar: la Côte d'Ivoire vole au secours du Sénégal

Dans son édition d’hier jeudi, « Le Témoin » quotidien avait révélé une pénurie de bananes due à la fermeture des frontières terrestres entre le Sénégal et la Guinée. Un blocus lourd de conséquences économiques puisque les grands commerçants et gros importateurs guinéens de fruits (mangues, bananes, avocats, ananas et oranges) ne peuvent plus approvisionner le marché sénégalais.



Dés la parution de l'article de nos confrères, des grossistes guinéens les ont appelés pour dire que la Côte d’ivoire est venue au secours du Sénégal pour approvisionner le marché local en fruits (Bananes et ananas). « La banane ivoirienne commence à inonder le marché sénégalais avec des prix excessifs sur le kilo compte tenu de la longue distance entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Mais on n’a pas le choix puisqu’il fallait trouver une alternative à la banane guinéenne afin de satisfaire la forte demande » expliquent ces importateurs guinéens à nos confrères.



Des grossistes qui fustigent et condamnent le comportement irresponsable du vieux Président Alpha Condé qui maintient la fermeture des frontières terrestres entre nos deux pays sans aucune raison valable.



Rappelons-le, depuis six mois (septembre dernier) le Président guinéen Alpha Condé a fermé les frontières de son pays avec le Sénégal prétextant la crise sanitaire du coronavirus alors qu’en réalité, c’était pour éviter que les Peulhs guinéens du Sénégal, grands partisans de son principal adversaire Cellou Dallein Diallo, participent à l’élection présidentielle d’octobre dernier, dénonce le journal Le Témoin. Des élections qu’il avait remportées à sa façon après avoir réprimé dans le sang ses opposants.