Pep Guardiola opéré ce mardi et absent pendant plusieurs semaines

Le club de Manchester City a annoncé ce mardi que Pep Guardiola n'entraînera pas l'équipe anglaise pendant plusieurs semaines.



L'entraîneur catalan a subi une opération chirurgicale de routine mais restera en convalescence jusqu'à la fin de la trêve internationale de septembre.



« Pep Guardiola a subi aujourd’hui (mardi) une opération de routine pour un problème de dos. L’entraîneur de Manchester City souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s’est rendu à Barcelone pour se faire opérer d’urgence par le Dr Mireia Illueca. L’opération s’est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone, a précisé le club anglais via un communiqué.