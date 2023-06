Personnes arrêtées dans les manifestations de juin: le procureur de la République ouvre une information judiciaire contre X

Le procureur de la République, Abdou Karim Diop, s'est exprimé sur les nombreuses arrestations effectuées par les Forces de défense et sécurité lors des manifestations du 1er et 2 juin 2023. Le chef du parquet a avancé le nombre de 410 manifestants interpellés et évoqué le cas des mineurs qui "sont généralement mis en liberté provisoire avec une remise à leurs civilement responsables, ceux d'entre eux qui sont âgés de moins de 13 ans qui ne font pas l'objet de poursuites". Il a également indiqué l'option "d'un traitement graduel en considération de la nature des faits reprochés à chaque individu".



Cependant, le Ministère public informe dans son document que "pour les autres manifestants, le ministère public a estimé utile, eu égard à la gravité des faits qui leur sont reprochés et à l'étendue des dégâts matériels causés, pour la plupart, par des incendies que ces derniers ont délibérément provoqués, d'opter pour la pleine rigueur de la loi dans les poursuites"



Et, selon le procureur de la République, "C'est dans cette optique qu'une information judiciaire a été requise contre ces individus pour des faits d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à un mouvement insurrectionnel, actions diverses causant des dommages aux personnes ou à leurs biens, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique conformément aux dispositions des articles 80, 97, 98, 255, 431-1 et suivants du code pénal. Ces procédures visent également à situer la responsabilité de toutes les personnes instigatrices de ces violents attroupements".



Le document souligne que "par conséquent une information judiciaire a été ouverte contre X"