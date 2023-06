Personnes arrêtées lors des manifs de juin: le Pastef démonte le communiqué du parquet

Le procureur de la République, Abdou Karim Diop, a sorti un communiqué pour s’exprimer sur les nombreuses arrestations effectuées par les Forces de défense et sécurité lors des manifestations du 1er et 2 juin 2023. Le chef du parquet a avancé le nombre de 410 manifestants avant d’annoncer l’ouverture d’une information judiciaire.



Le parti de Ousmane Sonko, Pastef Les Patriotes, qui a réagi suite à cette sortie du procureur, estime que c’est une tentative de « manipulation de l’opinion aux conséquences nuisibles pour la démocratie ».



« De la lecture approfondie de la note du parquet, il ressort une vaine tentative de manipulation de l'opinion aux conséquences nuisibles pour la démocratie, l'Etat de droit et sur l'image du Sénégal à l'étranger », peut-on lire sur la note de Pastef rendu public ce mercredi.



Le Pastef de citer en dix points les violations commises par le parquet (voire documents).



Ousmane Sonko et ses camarades sont d’avis que : « C'est une énième attaque visant PASTEF, aussi vouée à l'échec que celles qui l'ont précédée, sur fond de diabolisation et de criminalisation de toute opposition démocratique et citoyenne au régime agonisant de Macky Sall ».

Aminata Diouf

