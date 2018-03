Perspectives 2019 : Thierno Alassane Sall et Souleymane Guèye Cissé jettent les bases d’une alliance

Va-t-on vers une alliance entre La LD Debout et La République des valeurs (RV) ? Tout porte à le croire puisque, informe un communiqué parvenu à PressAfrik, les délégations des deux parties se sont rencontrées le 7 mars dernier, pour mettre sur pied un groupe de contact chargé de définir les base d’une plateforme sur le futur du Sénégal.



«Une délégation de la Ligue Démocratique Debout dirigée par son Secrétaire général, Souleymane Guèye Cissé, a rencontré une délégation du Mouvement de la République des Valeurs, conduite par son Président, Thierno Alassane Sall, le mercredi 7 mars 2018, au siège de ce Mouvement à Dakar. Les deux délégations ont procédé à de larges échanges de points de vue sur la situation politique, économique et sociale actuelle du Sénégal et sur les perspectives qu’il conviendrait d’imprimer à la marche du pays pour un futur meilleur au profit exclusif des populations, aujourd’hui très sérieusement éprouvées», indique le document.



Cette rencontre a servi à faire le bilan de la politique du régime du Président Macky Sall, qui s’est soldée, selon Souleymane Guèye Cissé et Thierno Alassane Sall, par la détérioration des conditions de vie des Sénégalais mais aussi des valeurs qui sous-tendent la République, la spoliation des ressources naturelles du Sénégal entre autres.



Selon les deux opposants, cette pratique est «grave et dangereuse pour la stabilité de notre pays». Raison pour laquelle, renseignent les deux leaders, «elle requiert une vaste mobilisation de tous les patriotes en général, des militants du progrès et des valeurs en particulier, autour d’une large plateforme politique crédible. Il s’agira d’abord de bâtir des consensus forts sur la refondation du système politique et la réforme totale de la gouvernance publique et de la gestion des secteurs économiques et sociaux clés du pays. A cet égard, les conclusions des Assises Nationales et les recommandations de la CNRI nous offrent de solides bases».



Et d’ajouter : «dans cette perspective, les deux délégations ont mis en place un groupe de contact et convenu de poursuivre les discussions, entre elles, mais également avec tous acteurs qui pourraient partager ce projet».