Perturbations de signaux TV et Radios : la TDS présente ses excuses aux amateurs et éditeurs

Des perturbations ont été notées ce jour dans la réception des signaux radios et télévisions. Suite à ce désagrément, la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) a publié un communiqué informant que les perturbations sont dues à un problème technique, survenu sur le réseau de transport de ses signaux.



« En raison de cet incident, les téléspectateurs et auditeurs ont constaté des perturbations sur leurs chaînes TV et stations de radio préférées. La TDS-SA assure que ses équipes techniques travaillent d’arrache-pied pour rétablir la situation dans les plus brefs délais. L’opérateur national de diffusion présente ses excuses à l’ensemble de sa clientèle, tant aux téléspectateurs qu’aux éditeurs, pour les désagréments occasionnés, lit-on dans le document.



La TDS-SA qui informe que ce réseau est géré par un de ses partenaires techniques, souligne que ces perturbations sont indépendantes de sa volonté et qu’elle fait tout son possible pour minimiser l’impact sur le service. « Ainsi, les équipes techniques de la TDS-SA sont actuellement mobilisées pour assurer un retour rapide à la normale, garantissant ainsi une reprise de la qualité habituelle de diffusion », informe le communiqué.