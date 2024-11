Perturbations sur le service internet fixe : la Sonatel se confond en excuses

Des perturbations ont été signalées depuis cet après-midi sur le service Internet fixe, provoquant des désagréments pour de nombreux usagers. La Sonatel, dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, "informe son aimable clientèle que, suite à un incident, certains clients pourraient constater des perturbations sur le service Internet fixe", précise la note.



Dans le même communiqué, la société de télécommunication indique que ses équipes techniques sont mobilisées et travaillent avec diligence pour résoudre cette situation dans les plus brefs délais.



Enfin, la Sonatel a présenté ses "sincères excuses pour la gêne occasionnée et reste disponible sur ses canaux de contact habituels".