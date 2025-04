Petersen : un "forokh thiaya" interpellé pour avoir vendu de la viande de chat

Un vendeur de « forokh thiaya » (viande grillée) a été interpellé et placé en garde à vue à Dakar après une dénonciation. Selon le quotidien Libération, un client aurait découvert deux canines de chat dans la viande qu’il avait commandée et aurait immédiatement alerté la police.



Les faits se sont déroulés la semaine dernière. Les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux, au marché Petersen, pour procéder à une vérification. À en croire le journal, toute la viande suspectée a déjà été vendue avant l’arrivée des forces de l’ordre.



Le mis en cause a été placé en détention. Une enquête a été ouverte.