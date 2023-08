Pétition des 142 personnalités pour la libération de Sonko : le Premier ministre donne son avis

Le Premier ministre Amadou Ba s’est prononcé sur la pétition signée par142 personnalités pour demander au chef de l’Etat de libérer l’opposant Ousmane Sonko et d’annuler la dissolution de son parti, Pastef Les Patriotes. Amadou Ba estime que Sénégal est un pays droit et convoque le principe de la séparation des pouvoirs.



« Ça montre que nous sommes un pays de liberté. Dans la diversité et dans la divergence que chacun puisse exprimer son point de vue. Cela me semble important à noter dans un contexte où l’on critique à tort le Sénégal qu’on n’est pas un pays de liberté », a indiqué le Premier ministre lors de l’audience qu’il accordée aux responsables des équipes finalistes de la Coupe du Sénégal.





Selon lui, nous sommes aussi un pays de droit et que la liberté sans le droit mène à l’anarchie. « Le Sénégal est aussi un pays de droit marqué strictement par la séparation des pouvoirs notamment le pouvoir exécutif qui est incarné par le Président Macky Sall avec son gouvernement et le pouvoir judiciaire. L’Etat respectera les principes édictés, respectera l’Etat de droit. La justice va s’appliquer de manière indépendante et fera le travail conformément aux lois et règlements qui régissent ce pays », a laissé entendre Amadou Ba.



Ousmane Sonko, candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024, a été condamné le 8 mai 2023 en appel à une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation et injure publique envers Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme.



Le 1er juin 2023, le leader de Pastef a été condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans l'affaire qui l'oppose à Adji Sarr, qui l'accusait de viols répétés.



Enfin, le 31 juillet 2023, le maire de la ville de Ziguinchor a été inculpé pour appels à l'insurrection et complot contre l'État et placé en détention. Le gouvernement a dissous son parti.