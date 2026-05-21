Pétrole et gaz : l'INPG mise sur la formation des jeunes pour garantir la souveraineté énergétique

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L’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) a accueilli, ce jeudi, une délégation de Eiffage ainsi que le maire de Hann Bel-Air, dans le cadre du renforcement de la coopération autour de la formation et de l’emploi des jeunes.Le directeur général de l’Institut National du Pétrole et du Gaz, Dr. Fall Mbaye, a insisté sur l’urgence de miser sur le capital humain pour réduire durablement le chômage des jeunes au Sénégal.« Avec plus de 70 % de la population âgée de moins de 34 ans, le pays dispose d’un atout majeur que de nombreuses nations européennes vieillissantes envieraient (…) Les premières ressources du Sénégal ne sont pas le pétrole ni le gaz, mais les ressources humaines », a-t-il déclaré, appelant à une meilleure valorisation des jeunes à travers la formation professionnelle et technique.Le responsable de l’INPG a expliqué que l’institut a profondément réorienté sa mission. « A l'origine, ne formait que des experts. Donc, on prenait des ingénieurs déjà formés et on les qualifiait dans le Gaz Naturel Liquéfié. Et nous avons changé vraiment notre feuille de route. On descend, on forme des techniciens, des ouvriers et même des ouvriers non qualifiés », a-t-il indiqué.Cette nouvelle stratégie vise à répondre aux besoins croissants des grands projets GTA, notamment dans les domaines du soudage, de l’installation des réseaux gaziers et de l’exploration. « Donc, le réseau gazier doit implanter tout le réseau. Nous avons besoin des petites mains même pour la soudure. Et l'INPG est en train de mettre en place un certificat international de welding qui permettra à des jeunes de travailler dans le réseau gazier », a-t-il expliqué.Dr. Mbaye Fall a également salué la décision de l’État de faire de Petrosen un opérateur à part entière. « Parce qu'avant, l'État faisait appel à des sociétés étrangères pour venir exploiter, utiliser le pétrole et le gaz ou pour explorer. Et maintenant, Petrosen peut aller en exploration. Et ça change vraiment tout. Donc, on est obligé de former maintenant des ingénieurs dans l'exploration », a-t-il soutenu.Évoquant le projet gazier Yakaar-Teranga, découvert au large de Cayar avec des réserves estimées à plus de 560 milliards de mètres cubes de gaz, il a souligné l’importance d’une implication forte des entreprises et des compétences sénégalaises afin de garantir la souveraineté énergétique du pays.Le directeur général de l’INPG estime que l’industrialisation demeure la meilleure voie pour créer massivement des emplois. « Former les jeunes ne suffit pas, il faut aussi les insérer », a-t-il soutenu, prenant en exemple les modèles de formation professionnelle en Allemagne et en Suisse où la formation débouche rapidement sur l’emploi.Dans cette dynamique, l’INPG travaille à la mise en place d’une plateforme numérique recensant plus de 1 000 métiers liés au secteur pétrolier et gazier, afin de mieux orienter et accompagner les jeunes vers les opportunités d’emploi.Enfin, Dr. Fall Mbaye a rappelé que l’institut entend ouvrir davantage ses formations aux jeunes issus du secteur informel, souvent détenteurs d’un savoir-faire sans certification reconnue. « Ce qui leur manque souvent, c’est le certificat », a-t-il souligné, affirmant que l’INPG veut permettre à ces travailleurs d’obtenir des qualifications reconnues pour accéder plus facilement au marché de l’emploi.Cette visite de la délégation d’ Eiffage et du maire de Hann-Berl Air, s’inscrit dans une dynamique de consolidation des partenariats stratégiques entre l’INPG et ses partenaires techniques et institutionnels, notamment dans le cadre du projet MCA Sénégal II.C’est dans ce sens que le directeur du projet Dakar Marine Link, Fédéric Boss, a mis en avant l’impact de ce projet sur l’emploi et la formation des jeunes sénégalais. Ce projet, qui consiste à installer un câble électrique de forte puissance entre les sous-stations de Cap-de-Biche et de Bel-Air, arrive aujourd’hui à son terme après trois années de présence au Sénégal, selon lui.« L’entreprise a privilégié le recrutement local en faisant appel aussi bien à une main-d’œuvre peu qualifiée qu’à des profils hautement spécialisés. Chauffeurs, agents d’entretien, ingénieurs en génie civil et en génie électrique ont ainsi été intégrés au projet », a-t-il indiqué.Revenant sur la portée du projet, Mr Boss a souligné que Dakar Marine Link, présent au Sénégal pour une durée limitée, ne pouvait garantir des carrières à long terme aux jeunes formés. D’où, selon lui, la nécessité pour des structures comme l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) de capitaliser sur les compétences transmises afin d’assurer la continuité de la formation et de l’employabilité des bénéficiaires.« Il est important que ce savoir-faire transmis reste et serve pour la suite de leur carrière », a-t-il déclaré, plaidant pour une coopération durable entre les industriels et les instituts de formation afin de renforcer les compétences locales dans les secteurs du maritime et de l’énergie.