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Saudi Pro League : Sadio Mané et Cristiano Ronaldo champions d'Arabie saoudite avec Al Nassr



Saudi Pro League : Sadio Mané et Cristiano Ronaldo champions d'Arabie saoudite avec Al Nassr

Al Nassr est champion de Saudi Pro League. Portés par Sadio Mané, Kingsley Coman et un doublé de Cristiano Ronaldo, les joueurs d'Al Nassr ont dominé Damac (4-1) ce jeudi, à l'occasion de la 34e et dernière journée de la saison.
Les coéquipiers de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo décrochent ainsi leur premier titre majeur en Arabie saoudite.

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Moussa Ndongo

Jeudi 21 Mai 2026 - 22:05


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